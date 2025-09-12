El 85% de los colombianos consume arepa semanalmente, consolidando este alimento como un pilar fundamental en la dieta nacional.

Además, una de cada tres veces que se disfruta de una arepa, esta se acompaña con café, lo que refleja una tradición arraigada que combina dos íconos de la gastronomía colombiana. Esta costumbre no solo resalta la importancia cultural de la arepa, sino también la fuerte conexión que existe entre este plato y la bebida nacional en el día a día de los colombianos.

El director de estudios especiales de Worldpanel, Alfonso Sanabria manifestó que el consumo viene reportando un crecimiento del orden del 12%.

Dijo que el consumo no se concentra en los niveles socioeconómicos bajos. De hecho, los estratos 5 y 6 registran la frecuencia más alta: comen arepa 5,1 veces a la semana en promedio, frente a 3,2 veces en estrato 1.

Además, los hogares de mayores ingresos son los que más están impulsando la categoría, con un crecimiento superior al 10% en el último año y una mayor preferencia por formatos pre listos.

La edad también marca diferencias: los mayores de 55 años son quienes más consumen arepas, representando una de cada cuatro ocasiones de consumo.

Sanabria explicó que el mayor consumo de arepas se presenta en el departamento de Antioquia y manifestó que si bien la arepa sigue asociada al desayuno, el análisis muestra su versatilidad, el 29% de las ocasiones de consumo ocurren en la cena. Los miércoles concentran el mayor número de ocasiones (15,1%), y los fines de semana también destacan con 27% del total.

El consumo, además, es principalmente compartido, en 27% de las ocasiones se trata de un momento familiar con tres personas en la mesa. Entre las variedades, la arepa con queso lidera con 17% de participación, mientras que preparaciones como la arepa de huevo y la arepa con chorizo han crecido de forma importante en los últimos dos años. Y como buen reflejo de la cultura colombiana, una de cada tres veces la arepa se acompaña con café.