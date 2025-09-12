Distrito de Cartagena atiende caso de turista lesionado por una embarcación en Barú

Con el propósito de conocer la evolución del estado de salud del turista Sebastián Valencia Rivera, quien resultó afectado en un accidente marítimo en Playa Blanca, Isla de Barú, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, se trasladó al Hospital Universitario del Caribe, donde el paciente permanece en recuperación.

Desde el momento que se conoció el incidente, donde se vio afectado el turista, se hizo el traslado del paciente a través de una ambulancia adscrita a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

“Para Cartagena todos nuestros visitantes y todos nuestros ciudadanos son importantes. Hemos venido haciendo acompañamiento del turista que, desafortunadamente, tuvo un accidente en nuestras playas, y hemos estado al frente durante toda su atención médica en el Hospital Universitario. Esto, incluyendo el traslado que hicimos con la ambulancia de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias hasta la ciudad. Hemos venido detallando su evolución, paso a paso, y ha sido satisfactoria. Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Dadis, continuaremos haciendo todo el acompañamiento para garantizar que su atención y recuperación que está recibiendo en el Hospital Universitario del Caribe siga siendo la mejor”, recalcó Rafael Navarro, director del Dadis.

Desde el gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se continuará trabajando para garantizar la atención oportuna de los cartageneros y de los visitantes que resulten afectados por cualquier circunstancia que atente contra su salud e integridad física.

Adicionalmente, desde la Secretaría de Turismo, de manera inmediata, se estableció contacto con los turistas afectados y autoridades competentes con el fin de activar las rutas necesarias para adelantar la investigación correspondiente.

En articulación con la DIMAR, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para los bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas.

Paralelamente, se adelanta una verificación sobre la empresa con la que los turistas contrataron los servicios, para constatar que cumpla con todos los requisitos y documentación legal exigida para la prestación de actividades turísticas.

“Continuaremos nuestra constante labor para que los prestadores de servicio turístico no jueguen con la vida de nuestros visitantes al no darles una póliza obligatoria de seguros dentro de su paquete turístico y ofrezcan todas las garantías en caso de que se presente una emergencia de este tipo”, destacó Teremar Londoño, secretaria de Turismo.

También es de señalar que los turistas implicados han surtido el debido proceso y ya interpusieron una denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, contra las personas que piloteaban la embarcación.