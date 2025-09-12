Congreso Fronterizo de Derechos Humanos busca abrir camino a la paz en medio de la crisis

Norte de Santander.

En Cúcuta se desarrolla el Congreso Fronterizo de Derechos Humanos, un espacio que durante dos días convoca a comunidades campesinas, estudiantes, organizaciones sociales, académicos y representantes institucionales con el objetivo de debatir sobre la conflictividad en el departamento y la necesidad de garantizar el acceso a la tierra como apuesta de paz.

Manuel Ramírez, vicepresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander, explicó que este congreso surge en un momento álgido para la región y busca no solo hacer un llamado a la paz, sino también aglutinar a los actores sociales que habitan el territorio.

“La premisa de este congreso es garantizar el ejercicio pleno de la discusión política alrededor del acceso a las tierras, un tema que históricamente ha generado escenarios de conflictividad en el departamento”, señaló.

El evento contará con paneles en los que participarán académicos nacionales y regionales, así como representantes del Ministerio de Agricultura, quienes abordarán los desafíos de la reforma agraria, la justicia rural y las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.

Según Ramírez, se espera que de estas discusiones surja un documento de recomendaciones dirigido a entidades estatales e internacionales, que recoja tanto la experiencia académica como los aportes de las comunidades que viven a diario la problemática en el territorio.

No obstante, el dirigente advirtió que, en muchos de los espacios de diálogo creados a nivel nacional y departamental, las voces de las comunidades no han sido escuchadas con la fuerza que requieren.

“Sí funcionan en la medida de ejecutar políticas, pero no hay una vinculación real y efectiva de quienes habitan el territorio”, recalcó.

Finalmente, Ramírez expresó la mayor preocupación de las organizaciones de derechos humanos: la degradación de la guerra en Norte de Santander.

“Nos inquieta que se intente construir una paz sin la gente que realmente la necesita. Si no se tienen en cuenta a las comunidades, el proceso se reducirá a un simple cese de armas, dejando intactas las causas políticas del conflicto”, puntualizó.