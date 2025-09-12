El estudio también indica que en Reino Unido Dentyl es el único enjuague bucal que tiene la concentración suficiente de cloruro de cetipiridinio. Foto: Getty Images( Thot )

Durante años, la publicidad de varios enjuagues bucales ha sostenido que eliminan hasta el 99,9 % de los gérmenes, pero un estudio liderado por ‘Rutgers Health’ advirtió que esta práctica podría traer más riesgos que beneficios.

Georgios Kotsakis, decano asistente de investigación clínica de la ‘Escuela de Odontología de Rutgers’, señaló que la boca alberga una microbiota compleja en la que no todas las bacterias son dañinas.

En este orden de ideas, muchas cumplen funciones protectoras para dientes y encías, y al ser destruidas junto con las nocivas se genera un desequilibrio que abre la puerta a nuevas enfermedades.

Adicionalmente, es importante resaltar que esta investigación comparó diferentes productos de uso cotidiano y encontró que compuestos como la clorhexidina y el popular enjuague cotidiano actúan de manera poco selectiva.

Según la investigación, en lugar de distinguir entre bacterias dañinas y beneficiosas, tienden a arrasar con toda la flora oral, alterando el ecosistema natural. Este hallazgo sugiere que la salud bucal no depende de una eliminación total de microorganismos, sino de mantener un equilibrio bacteriano que favorezca la protección natural de la cavidad oral.

¿Qué aportes trae el enjuague natural probado en el estudio?

El estudio publicado en ‘Frontiers in Oral Health’ y respaldado por la compañía ‘StellaLife’ evaluó un enjuague bucal de origen natural.

Este enjuague, denominado como ‘StellaLife VEGA’ combina extractos de nim, caléndula, equinácea y llantén con agua purificada, xilitol, glicerina, menta, ácido cítrico, alantoína, propóleos y conservantes naturales.

A diferencia de los productos convencionales, esta fórmula herbal mostró un comportamiento más selectivo frente a la microbiota oral.

En pruebas de laboratorio, logró disminuir de manera notable bacterias vinculadas con enfermedades periodontales, entre ellas ‘Fusobacterium nucleatum’ y ‘Porphyromonas gingivalis’, sin afectar de forma significativa a microorganismos considerados protectores.

Asimismo, especies como ‘Streptococcus oralis’ y ‘Veillonella parvula’ pudieron mantenerse estables, lo que, según los investigadores, representa una ventaja crucial. Georgios Kotsakis, decano asistente de investigación clínica en la ‘Escuela de Odontología de Rutgers’, destacó que estos hallazgos abren la puerta a una visión distinta del cuidado bucal.

Más que enfocarse en eliminar todo rastro de vida microbiana, el reto sería ahora diseñar productos que apoyen la resiliencia del ecosistema oral, promoviendo la salud de encías y dientes a través de la preservación de bacterias aliadas.

¿Hacia dónde se dirigen las nuevas estrategias de salud oral?

Los investigadores advirtieron que los resultados obtenidos en el laboratorio representan apenas una fase inicial y que será necesario avanzar hacia ensayos clínicos controlados en humanos para confirmar su eficacia y seguridad.

Esta transición es importante, ya que el campo de la salud oral avanza hacia un enfoque donde lo importante no es eliminar de manera indiscriminada los microorganismos, sino modular su equilibrio.

En esta coyuntura, se ha observado que el uso excesivo de enjuagues antisépticos tradicionales puede generar consecuencias no previstas, como el aumento de la presión arterial, lo que refuerza la necesidad de opciones más seguras y específicas.

De manera paralela, la investigación sobre probióticos orales está ganando terreno como estrategia complementaria. Su aplicación después de limpiezas profesionales podría favorecer la repoblación de bacterias beneficiosas y limitar la proliferación de patógenos.

Finalmente, según Georgios Kotsakis, el verdadero desafío consiste en fortalecer las defensas naturales de la boca y reservar los enjuagues convencionales solo para momentos puntuales, evitando su uso rutinario y prolongado.