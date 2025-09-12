Comisión de Acusación abre proceso penal contra Petro por denuncia de Enrique Vargas Lleras

Colombia

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió un nuevo proceso en contra del presidente Gustavo Petro.

En este caso se trata de una indagación de carácter penal a raíz de una denuncia que fue presentada por Enrique Vargas Lleras el pasado 12 de diciembre, por la comisión de los presuntos delitos de injuria y calumnia.

“ORDENAR la recepción de ratificación de denuncia por parte del denunciante ENRIQUE VARGAS LLERAS dentro de las actuaciones radicadas con el número 6781”, señala el documento.

Según informó Vargas Lleras, la decisión en la Comisión de Acusación se tomó luego de haber presentado una demanda penal contra los representantes investigadores Daniel Restrepo, Karyme Cotes y Juan Carlos Wills “por los delitos de prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”, esto ante “demoras” en el trámite del proceso en mención.

¿Cuál es el proceso a seguir tras la apertura del proceso?

Enrique Vargas Lleras será ahora citado por la Comisión de Acusación a una diligencia para que asista a ratificar sus denuncias.

De acuerdo con el documento que notifica de la apertura del proceso, “por secretaría, se comunicará al denunciante dia y hora de la diligencia de ratificación, para lo cual, este despacho le informará que la diligencia se tramitará por la plataforma meet google y se le remitirá el link a su correo electrónico, indicando cómo se surtirá la diligencia de ratificación”.