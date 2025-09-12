Cúcuta

Con motivo de las actividades a desarrollarse en el Festival del Norte, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, se tendrán cierres viales en Cúcuta.

A partir de las 2:00 P.M. de este viernes 12 de septiembre, se cerrarán las calles por donde transitarán las carrozas y comparsas, en el marco de esta festividad.

Cierres viales en Cúcuta por actividades programadas en el Festival del Norte. / Foto: Gobernación Norte de Santander.

“A medida que pasen las carrozas y las comparsas, vamos a ir abriendo las vías. Le pedimos a todos los usuarios viales paciencia. Esto es una actividad cultural que resalta nuestras tradiciones” dijo Joan Botello, secretario de tránsito de Cúcuta.

Así mismo informó que a partir de las 7:00 de la mañana de este sábado 13 de septiembre y hasta las 9:30 A.M. se tendrá cerrado la “la bajada del Indio”, espacio donde se adelantará la competencia de carritos de madera, que tendrá la participación de concursantes de todos los municipios del departamento.

Recordemos que las este Festival del Norte busca resaltar las tradiciones culturales, gastronomía y música de todos los 40 municipios de Norte de Santander.