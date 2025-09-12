Cartagena se prepara para vivir el Animal Fest: habrá granja para interactuar con animales

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), llevará a cabo este fin de semana el Animal Fest Cartagena, un festival abierto al público, durante el 13 y 14 de septiembre, y que promete ser el evento más grande de la ciudad dedicado al bienestar animal y a la integración de las familias cartageneras.

El Animal Fest reunirá jornadas de esterilización gratuita, adopciones responsables, atención en salud animal, exhibiciones equinas y caninas, además de una amplia agenda cultural y recreativa para todas las edades. La programación incluye actividades pedagógicas y lúdicas, muestras gastronómicas, zona infantil y la Granja Umata, un espacio donde niños, jóvenes y adultos podrán interactuar con caballos, vacas, ponis, mini horses, conejos, aves de corral, tortugas y más especies, promoviendo la educación en el respeto y cuidado animal.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de este festival como una oportunidad para promover el respeto a los animales y visibilizar el papel de la Cartagena rural en el desarrollo de la ciudad.

“Con el Animal Fest reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y con la Cartagena rural, que es clave para nuestro desarrollo económico y social. Queremos que las familias cartageneras vivan este espacio único, aprendan sobre tenencia responsable y se acerquen al campo, reconociendo el valor de quienes producen nuestros alimentos y hacen parte fundamental de la seguridad alimentaria de la ciudad”, señaló Turbay Paz.

Por su parte, Adolfo Pérez, director de la Umata, subrayó el carácter educativo y familiar del evento.

“Este será un fin de semana para aprender, compartir y reafirmar nuestro compromiso con el respeto y cuidado de todas las especies. Tendremos jornadas de esterilización gratuitas, exhibiciones, muestras comerciales y el mercado campesino con la marca Cartagena es Agro. No hay excusas, es un evento totalmente gratuito, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., pensado para toda la familia”, indicó.

Gran lanzamiento de Cartagena es Agro

Dentro de la programación se realizará el lanzamiento oficial de la marca Cartagena es Agro, que identificará los productos cultivados en el territorio rural del Distrito. Alrededor de 50 productores campesinos ofrecerán alimentos frescos y transformados como yuca, plátano, ñame, arroz, huevos y hortalizas, garantizando a los consumidores un sello de confianza y calidad.

“Los campesinos son nuestros empresarios del agro y con Cartagena es Agro tendrán una marca que los respalde. Queremos que los cartageneros reconozcan que, al comprar estos productos, están apoyando la economía local y fortaleciendo la seguridad alimentaria de nuestra ciudad”, añadió el director de la Umata.

Inversión y compromiso social

El Distrito destinó una inversión aproximada de $330 millones para la realización del Animal Fest y del proyecto de lanzamiento y consolidación de la marca Cartagena es Agro, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto animal, promover el desarrollo rural, brindar un espacio de integración comunitaria e impulsar a los empresarios del agro: ¡Los campesinos cartageneros!

Un evento para no perderse

Durante dos días, el Animal Fest ofrecerá a cartageneros y visitantes actividades como:

• Jornadas de esterilización gratuita.

• Adopciones responsables de mascotas.

• Exhibiciones en pista equina, Agility y Rally Dog.

• Presentaciones folclóricas y zona de juegos infantiles.

• Show de caballos y mascotas.

• Muestra gastronómica con sabores locales.

• Granja Umata para interacción directa con animales de granja.

El evento se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en un espacio diseñado para que las familias cartageneras disfruten de manera gratuita una experiencia educativa, cultural y de entretenimiento alrededor del mundo animal y del campo cartagenero.