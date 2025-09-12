Blindan las fronteras de Caldas para evitar incursión de grupos armados

Manizales

Varias medidas en Caldas buscan salvaguardar la seguridad del departamento, principalmente en las fronteras con los departamentos que lo rodean y que han reportado presencia de grupos ilegales armados.

Este anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, durante el Comité de Orden Público, que contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección.

“Se establecerán dispositivos para minimizar los riesgos y evitar que estas estructuras entren a Caldas. Esto será con el fortalecimiento de los procesos de inteligencia e investigación", destacó el funcionario.

Estrategias en los territorios

“Todo esto hace parte de la campaña lanzada en 2024 y en la que se implementaron burbujas investigativas con autoridades de Caldas, Antioquia, Quindío, Tolima y Risaralda”, el secretario de gobierno caldense.

Explican que se establecerán dispositivos de seguridad, apoyados en el fortalecimiento de procesos de inteligencia e investigación, para minimizar los riesgos y evitar la entrada de estas estructuras a Caldas.

Asimismo, se informó sobre la asignación de recursos significativos destinados al pago de recompensas a ciudadanos cuya información fue crucial para operativos que resultaron en la captura y judicialización de más de 30 personas implicadas en el tráfico de estupefacientes y la comisión de homicidios.