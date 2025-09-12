Barranquilla se alista para la ‘Ruta Obregón’: conozca el recorrido

Desde este viernes 12 de septiembre se realizará en Barranquilla la ‘Ruta Obregón’, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla. Este recorrido iniciará en el mural “Tierra, Mar y Aire”, ubicado en el edificio Matisse en la calle 53 # 75.

Este mural, recientemente restaurado gracias a la iniciativa del proyecto, es una de las más de 15 obras que conforman la ruta, la cual busca resaltar el legado artístico de Alejandro Obregón en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

¿Cuáles son las otras rutas?

Las próximas rutas serán al Telecóndor, ubicado en el Malecón (intervenido por la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio), y al telón de boca “Se va el Caimán” (obra emblemática del Teatro Amira de la Rosa, ubicada temporalmente en el Banco de la República).

Cabe destacar que son más de 15 obras que conforman esta ruta, en las que se destacan el Águila Cienaguera (en la Universidad del Norte) y el vitral del colegio Mary Mount.

¿Quién fue Alejandro Obregón?

Alejandro Obregón fue uno de los más grandes exponentes del arte moderno colombiano, destacándose como maestro multifacético, además de investigador, pintor, muralista y escultor.

Nació en Barcelona, España, pero sus raíces y crianza estuvieron muy vinculadas a Colombia, siendo Barranquilla su gran lienzo. Su obra destaca por la incorporación de elementos del paisaje del Caribe, la fauna, los símbolos y las leyendas, como en el caso de “Se va el Caimán”, mostrando la tensión entre la relación hombre-naturaleza.