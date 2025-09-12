Ataque a taxista destapa ola de extorsiones contra el gremio en Cúcuta

Cúcuta.

La noche de este jueves, un nuevo hecho de violencia golpeó al gremio de taxistas en Cúcuta. Germán Antonio Martínez resultó herido en un ataque sicarial registrado en la entrada del barrio Gaitán, cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron sobre el canal Bogotá y le dispararon en repetidas ocasiones.

El conductor recibió un impacto en el pecho y otro en una pierna, aunque alcanzó a avanzar algunos metros con su vehículo antes de perder el control y quedar detenido junto al canal. Según versiones preliminares, en el atentado habrían sido utilizadas dos armas distintas: un revólver y una pistola 9 milímetros.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial en donde permanece bajo pronóstico reservado.

Tras este hecho, varios conductores denunciaron que el gremio viene siendo víctima de extorsiones desde hace más de un mes.

Los afectados aseguran que, en inmediaciones del Parque Mercedes, y en otros sectores de la ciudad, se estarían cobrando sumas entre 50 mil y 100 mil pesos para poder trabajar. Al parecer, detrás de estas exigencias estaría el ELN.

“Estamos preocupados por lo que se viene presentando en el parque Mercedes. Nos están cobrando una cuota por unas bandas criminales, estamos asustados y ya no sabemos si podemos trabajar o no. Lo único que pedimos es que el alcalde nos brinde más seguridad, porque uno ya no sabe a quién sube al carro”, denunció uno de los conductores.

El gremio de la “mancha amarilla” exige garantías para poder seguir trabajando sin ser víctimas de atentados o extorsiones que, según ellos, avanzan sin control en la ciudad.