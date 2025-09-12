A balazos asesinaron a hombre en Turbaco, norte de Bolívar: esto se sabe

Cartagena

Con dos impactos de arma de fuego en su cuerpo fue hallado muerto un hombre de 44 años identificado como Luis Geraldo Pérez Torres en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, su cadáver fue encontrado abandonado en Villa Cádiz, sector ubicado sobre la Variante Mamonal cerca al puente ubicado por el cementerio Jardines de Paz.

Hasta el momento la institución policial no ha confirmado cómo fue asesinada esta persona, teniendo en cuenta que la comunidad encontró su cadáver en plena vía.

Se confirmó que el occiso presenta una anotación judicial por el delito de violación a los derechos patrimoniales.