Servicio Geológico Colombiano investiga emanaciones de hidrocarburos en San Luis de Gaceno

El Servicio Geológico Colombiano adelanta estudios técnicos en San Luis de Gaceno, Boyacá, para establecer el origen de las emanaciones de hidrocarburos que han generado preocupación entre la comunidad del sector rural.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Nelson Garzón, los afloramientos se han presentado en áreas que hacen parte del denominado Campo Medina, donde en años anteriores se realizaron perforaciones exploratorias en pozos como Cóndor 1, Cóndor 2 y Medina 1.

“En estos últimos diez meses, el Servicio Geológico ha venido adelantando un estudio muy completo sobre la composición geológica de este sector. Se trata de pruebas técnicas que incluyen mediciones de radiación, estudios eléctricos y el uso de equipos especializados para monitorear la presencia de gas y los movimientos de las placas tectónicas. El objetivo es determinar si el fenómeno es natural o si obedece a un mal procedimiento en las perforaciones realizadas en el pasado”, explicó el mandatario.

Garzón agregó que hasta el momento no se cuenta con un dictamen final, pero los resultados preliminares han permitido descartar algunas hipótesis. “Lo que sí nos han manifestado es que aún no hay conclusiones definitivas. Ellos entregarán el informe oficial una vez se complete el estudio y se tenga plena certeza de lo que ocurre en la zona”, indicó.

El alcalde también confirmó que en áreas cercanas a Medina se han detectado otros afloramientos de hidrocarburos, aunque de menor magnitud, lo que hace necesario ampliar el rango de análisis.

“Se han encontrado trazas de hidrocarburos de muy alta calidad, muy similares al diésel, lo que abre diferentes posibilidades sobre su origen. Algunos expertos que estuvieron en el campo señalaron que en las perforaciones se perdieron lodos que contenían compuestos como benceno y azufre, lo cual podría estar relacionado. Sin embargo, es el Servicio Geológico la entidad que debe dar una respuesta definitiva”, puntualizó Garzón.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos ya autorizó la prueba de integridad del pozo Medina 1, lo que permitirá complementar las investigaciones en curso y avanzar en la definición de responsabilidades.

Mientras tanto, la administración municipal insistió en la necesidad de que estas investigaciones se realicen con total transparencia y rigor técnico, teniendo en cuenta que la situación afecta no solo el medio ambiente, sino también la tranquilidad de las comunidades que habitan en la zona de influencia del Campo Medina.