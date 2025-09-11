Cúcuta

Riña terminó en motín en estación de policía de Villa del Rosario

Tres personas heridas en el hecho violento

Estación Policía Villa del Rosario / Foto Archivo

Una riña se desencadenó en las últimas horas al interior de la estación de policía del municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta, dejando como saldo varios heridos.

Las autoridades municipales informaron de manera preliminar que una gresca entre un grupo de detenidos terminó causando lesiones a tres de ellos.

Ante el hecho violento intervinieron los uniformados que se encontraban en la estación y procedieron a llevar a los lesionados al hospital Jorge Cristo Sahium.

Las autoridades investigan los móviles que rodearon el hecho entre las personas privadas de la libertad en la zona de frontera.

Esta estación de policía de policía ha sido objeto de varias acciones de inseguridad que han provocado fugas, brotes de violencia y lesiones personales.

