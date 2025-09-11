Riesgo de colisión en Medellín: pasajeros denuncian dos aviones a 800 metros de distancia en el aire

El pasado 10 de agosto de 2025, un incidente aéreo puso en riesgo la vida de más de 250 personas en Colombia. El vuelo ARE4320 de LATAM Colombia y el vuelo AVA9285 de Avianca estuvieron a punto de colisionar cerca del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. De acuerdo con los reportes de Flight Radar y las ayudas satelitales, la distancia entre ambos aviones llegó a ser de apenas 30 metros en altitud.

El vuelo de LATAM había despegado con destino a Montería y alcanzaba los 10.900 pies de altura, mientras que la aeronave de Avianca, procedente de Cartagena, descendía hacia Rionegro a 11.000 pies. La cercanía entre ambos superó los límites mínimos de seguridad establecidos, que exigen al menos 1.000 pies de separación vertical y 5 millas náuticas en distancia horizontal. En este caso, solo hubo 30 metros de separación vertical y 800 metros en horizontal.

Entre las denuncias planteadas, se señala que los controladores de tránsito aéreo responsables del sector norte habrían estado utilizando teléfonos celulares en el momento crítico. Además, se cuestiona que la Aeronáutica Civil haya calificado el hecho con baja gravedad, presuntamente para encubrir responsabilidades del personal involucrado. También se advierte que ni Avianca ni LATAM reportaron el suceso como un incidente grave.

Este caso abre serias interrogantes sobre la seguridad aérea en Colombia y la transparencia de las investigaciones. ¿Se está garantizando realmente la vida de los pasajeros en manos de las autoridades competentes? ¿Por qué se oculta información que pudo haber terminado en una catástrofe? Este llamado exige respuestas claras de la Aeronáutica Civil y acciones inmediatas para fortalecer los protocolos de control aéreo y recuperar la confianza en el sistema de aviación del país.