Plan militar de Maduro genera cierre temporal en uno de los pasos fronterizos
El puente Francisco de Paula Santander tiene restricción vehicular
Cúcuta
El presidente de Venezuela Nicolas Maduro, el ministro del interior Diosdado Cabello y el ministro de defensa Vladimir Padrino “madrugaron” a cerrar uno de los pasos binacionales que comunican al Estado Táchira con Colombia.
El gobierno venezolano implementa el plan de defensa militar con 284 frentes por todo el país y con especial énfasis en la zona de frontera con nuestro país.
Por esta razón los habitantes del municipio Pedro María Ureña del lado venezolano y los residentes del sector de Boconó sectores de transito peatonal y vehicular tendrán restricciones vehiculares en la comunicación de los dos países.
El presidente venezolano explicó las motivaciones de esta suspensión vehicular “con todo el equipamiento, tropa, oficiales, vamos a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional”.
“Cuerpos combatientes de la milicia, milicia nacional bolivariana desplegados en la toma de sus objetivos de manera inmediata” expresó.