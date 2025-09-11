Plan militar de Maduro genera cierre temporal en uno de los pasos fronterizos

Cúcuta

El presidente de Venezuela Nicolas Maduro, el ministro del interior Diosdado Cabello y el ministro de defensa Vladimir Padrino “madrugaron” a cerrar uno de los pasos binacionales que comunican al Estado Táchira con Colombia.

El gobierno venezolano implementa el plan de defensa militar con 284 frentes por todo el país y con especial énfasis en la zona de frontera con nuestro país.

Por esta razón los habitantes del municipio Pedro María Ureña del lado venezolano y los residentes del sector de Boconó sectores de transito peatonal y vehicular tendrán restricciones vehiculares en la comunicación de los dos países.

El presidente venezolano explicó las motivaciones de esta suspensión vehicular “con todo el equipamiento, tropa, oficiales, vamos a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional”.

“Cuerpos combatientes de la milicia, milicia nacional bolivariana desplegados en la toma de sus objetivos de manera inmediata” expresó.