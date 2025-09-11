Nuevo movimiento social busca representación política

Cúcuta

Diversas organizaciones sociales se sumaron a una convocatoria que tiene como propósito unir esfuerzos para reunirse en una sola voz a través de un movimiento social y político.

Gustavo Quintero vocero de este grupo dijo a caracol Radio que “Unitarios es una coalición en la cual se ha planteado varios escenarios la primera es la defensa integral del actual gobierno del cambio con sus reformas sociales, estas han sido puestas en discusión. Algunas han avanzado y otras no”

Dijo además que “así mismo poder generar la decisión de una candidatura única presidencial para el 2026, escogida de manera democrática antes de la primera vuelta, pero también pensar en el Congreso de la República, entiéndase senado y cámara”.

Explicó que “Así mismo plantea la construcción de un frente amplio en el cual puedan converger las fuerzas políticas de izquierda, donde puedan converger las fuerzas políticas de izquierda, progresistas en movimiento social y los demócratas de centro”.

Finalmente manifestó que “es una decisión autónoma de varios partidos que en algún momento estuvimos en el Pacto Histórico, mas sin embargo la decisión del Pacto fue de un partido único, propuesta que no recogió a todos los sectores, y de allí surge unitarios”.

Explicó que en la actualidad Unitarios cuenta con dieciocho fuerzas y movimientos políticos en todo el país.