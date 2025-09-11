Norte de Santander registra tres homicidios en un solo día, entre ellos un menor de edad

Norte de Santander.

La violencia golpeó con fuerza a Norte de Santander este miércoles, con tres homicidios ocurridos en diferentes sectores del departamento.

El primer hecho se presentó en horas de la mañana en Cúcuta, en el asentamiento humano Las Delicias, donde fue asesinado Pedro Vega Chacón. Su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo Renault blanco. Versiones preliminares indican que la víctima se dedicaba al transporte informal en el sector del parque Mercedes.

Ya en la noche, otro ataque sicarial tuvo lugar en las Torres de Cormoranes, también en la capital nortesantandereana. Un menor de edad fue citado al lugar presuntamente para responder por una deuda, pero sicarios lo esperaban y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio. Aunque no ha sido identificado oficialmente, trascendió que sería domiciliario.

El tercer homicidio se registró en el municipio de Tibú, en el corregimiento La Gabarra. Hombres armados atacaron a un ciudadano en inmediaciones del parqueadero de una empresa de transporte público, causándole la muerte. El cuerpo fue trasladado al casco urbano para la realización de los actos urgentes, y se conoció que la víctima sería de nacionalidad venezolana.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras la comunidad expresa su preocupación ante el incremento de la violencia en la región.