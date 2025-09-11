Merrell y Jeep unieron ciudad y naturaleza en una experiencia de estilo y aventura

El estilo urbano y la esencia aventurera se encontraron en un mismo camino. Merrell y Jeep unieron fuerzas para crear una experiencia única en Bogotá, donde la moda, la sostenibilidad y la libertad marcaron tendencia en una celebración que conectó la ciudad con la naturaleza.

Una fiesta que marcó tendencia

El pasado 29 de agosto, Bogotá fue escenario de un encuentro único en La Calera, donde Merrell y Jeep transformaron un atardecer en una celebración de moda, aventura y sostenibilidad. Con Djs, música, bebidas y pasabocas, los invitados vivieron de cerca la esencia de ambas marcas, que lograron fusionar el asfalto de la ciudad con los caminos de la naturaleza.

Moda urbana con ADN outdoor

Merrell, reconocida por convertir el calzado y la ropa outdoor en piezas urbanas, y Jeep, ícono global de libertad y aventura, se unieron para mostrar que el estilo no tiene fronteras. Sneakers con trajes casuales, botas de senderismo con streetwear y propuestas que trascienden lo deportivo para convertirse en un statement de moda fueron protagonistas de la velada.

Invitados que transmiten esencia

Celebridades, influencers, medios de comunicación y fanáticos de las marcas fueron parte de esta experiencia pensada para conectar desde el primer momento. Cada uno de los asistentes fue elegido por su capacidad de reflejar y comunicar el espíritu innovador, auténtico y aventurero que caracteriza a Merrell y Jeep.

Una alianza que rompe barreras

La colaboración entre ambas marcas llega en un momento donde las tendencias borran los límites entre lo urbano y lo outdoor. Con un equilibrio entre estilo, innovación y conciencia ambiental, Merrell y Jeep inspiran a moverse con libertad en cualquier escenario, invitando a explorar sin límites y a marcar estilo dentro y fuera de la ciudad.