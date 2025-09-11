Más de 95 personas atendidas por la ARN en procesos de reincorporación y reintegración en Magdalena

Participantes de la Rendición de Cuentas 2024 de la ARN en el Magdalena

Santa Marta

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a través de su grupo territorial Atlántico – Magdalena, presentó en audiencia pública su rendición de cuentas 2024 en el departamento del Magdalena, con un balance positivo en los esfuerzos por la construcción de paz y la implementación del enfoque de género en todos sus procesos.

Durante el evento se destacaron avances normativos como el Sistema Nacional de Reincorporación, el Programa de Reincorporación Integral (PRI), la consolidación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), así como la estrategia de sostenibilidad económica para firmantes y comparecientes.

A diciembre de 2024, la entidad atendió a más de 95 personas en el departamento, de las cuales el 35 % corresponde a reincorporación y el 26 % a comparecientes de la Fuerza Pública. En el marco del PRI, se firmaron 34 actas de compromiso, garantizando el 100 % de afiliación a seguridad social y el 94 % al sistema de protección a la vejez.

También se dio a conocer que el 90 % de quienes están en proceso de reintegración accedieron a la cedulación digital y un 13 % se vinculó a programas de ahorro para vivienda y créditos productivos.

Le puede interesar: Entregan 753 indemnizaciones por $19.629 millones a víctimas del conflicto armado en Magdalena

Viadis Cabrales, profesional de relacionamiento de la ARN, resaltó que “desde la línea estratégica de reincorporación política son cinco los firmantes que participan en espacios de incidencia como el Consejo Departamental de Reincorporación, el Consejo Territorial de Paz y el Consejo Consultivo de Mujeres del Magdalena”.

La funcionaria agregó que, mediante procesos comunitarios y de reconciliación, en articulación con ONG’s y entidades locales, se ha llegado a más de 1.000 personas en Santa Marta y Plato, a través de jornadas artísticas, deportivas y talleres de capacitación en prevención del reclutamiento y la estigmatización.