Líder de vendedores informales denuncia amenazas de funcionario público de Cúcuta( Foto Caracol Radio Cúcuta )

La tensión entre el sindicato de vendedores informales y la administración municipal de Cúcuta escaló a un nuevo nivel.

Jeisson Jesús Botello Camargo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Economía Informal de Norte de Santander, denunció que el pasado 8 de septiembre fue amenazado por un funcionario de la Alcaldía en inmediaciones de la Registraduría.

Según su relato, los hechos ocurrieron cuando fotografiaba a varios hombres que tenían motocicletas sobre el andén y que, de acuerdo con él, cumplen funciones de seguridad en el espacio público.

Uno de ellos, con casco y rostro cubierto, lo habría abordado y lo intimidó llamándolo por su nombre.

“Me dijo que siguiera chimbiando, que si subía la foto a redes me iba a pasar algo malo”, relató Botello.

El dirigente sindical aseguró que estas amenazas están directamente relacionadas con su labor de defensa de los vendedores informales y sus constantes denuncias contra la política pública diseñada para este sector.

Botello sostiene que dicha iniciativa “no cuenta con presupuesto, favorece intereses privados y busca sacar a los trabajadores de la calle para enviarlos a plazas de mercado”, lo que, según él, desconoce la realidad de miles de familias que dependen del rebusque diario.

Además, señaló que ha sido víctima de una campaña de desprestigio desde la Alcaldía, donde -afirma- se ha intentado deslegitimar al sindicato y acusarlo falsamente de cobrar cuotas extorsivas.

“Son aportes sindicales de sostenimiento, amparados por la ley, pero la administración los presenta como extorsión para perseguirnos”, advirtió.

Botello indicó que ya interpuso las denuncias ante las autoridades competentes y entregó material probatorio, incluyendo fotografías.

Sin embargo, insistió en que la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cúcuta “está en riesgo cada vez que se cuestionan las decisiones del gobierno municipal”.