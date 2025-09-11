Imsalud traza contingencia por crisis con EPS

Cúcuta

La crisis desencadenada en el sector salud por el no pago de servicios suministrados a las Eps también se refleja en la ESE Imsalud.

El gerente de la entidad Javier Prieto dijo a Caracol Radio que “indudablemente que la preocupación asalta a toda la red pública teniendo en cuenta la situación que se esta presentando por el no pago de las cuentas”.

Indicó el funcionario que en la actualidad sus principales clientes son Nueva Eps, Coosalud y Comfamiliar. Con los dos primeros estamos esperando el desembolso de recursos, con el tercero por ahora no tenemos problemas, pero nuestro sistema soporta un alto volumen de usuarios a quienes nos debemos y se hace necesario conciliar la cartera“.

Expresó que su entidad responde por seis Unidades Básicas de Atención, que están en Loma de Bolívar, la Libertad, Puente Barco, Comuneros, el Policlínico de Juan Atalaya y Aguaclara junto a los puestos de salud.

Manifestó que en la actualidad Imsalud responde por 37 IPS, en medio de una situación compleja en el sector salud y que tiene que atender a más de 430 mil usuarios. Donde mensualmente se atienden 140 mil personas.

Finalmente manifestó que a través de su despacho se ha trazado un plan de contingencia con el fin de responder por el derecho a la salud de todos los cucuteños ante la falta del flujo de recursos y las dificultades para cruzar cartera con las Eps morosas.