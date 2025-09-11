Hombre murió tras ser baleado por sicarios en el sector Ricaurte del barrio Olaya

En el barrio Olaya Herrera, Sector Ricaurte, se presentó el homicidio de Diver Samuel Acevedo Ozuna de 37 años, quien recibió varias heridas por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a testigos, el hoy occiso se encontraba en vía pública, cuando se le acercaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.