Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

En Aspirantes Presidencia ya se encuentra publicada la hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo, quien será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicas, tras la salida de Julián Molina.

#POLÍTICA Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tras la salida de Julián Molina en medio de la caída del Ejecutivo por la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.



La salida de Julián Molina fue el primer movimiento que generó la caída del Ejecutivo con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Las renuncias protocolarias de los ministros Antonio Sanguino y Diana Morales aún siguen a la espera de la decisión del presidente Gustavo Petro, quien aunque aseveró que vendrán cambios, estaría pensando qué hacer para no perder fichas claves de los partidos y obstaculizar el paso de los proyectos sociales que le restan al Gobierno.

¿Cuál es la experiencia de Gloria Patricia Perdomo?

Gloria Patricia Perdomo fue subdirectora para la Industria de Comunicaciones de MinTIC, y cuenta con más de 18 años de experiencia en cargos relacionados con redes, servicios y las telecomunicaciones.