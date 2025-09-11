“Frailejón Ernesto Pérez” regresa y busca aliados para seguir educando a los niños

Se prepara la tercera temporada de "El frailejón Ernesto Pérez" que se expandirá a los canales regionales / Foto Piragna SAS y RTVC

Audiovisual

La tercera temporada del programa “Frailejón Ernesto Pérez” llevará al personaje por varias geografías nacionales. La productora Piragna Studio abrió el espacio para que la inversión privada participe en la acogida que ha tenido este personaje de la ficción, que nos hace poner los pies en la realidad.

Melissa Mejía, gerente de marca, explicó en LO MÁS CARACOL que “El frailejón, Ernesto Pérez”, en sus viajes de la tercera temporada, conocerá al oso de anteojos y al jaguar, ya que no solo estará en el páramo; también viajará a la Amazonía para ver cómo su deforestación causa la reducción de las corrientes aéreas denominadas ríos voladores, que abastecen de agua a los páramos.

Melissa afirma que, aunque ya están en desarrollo de la tercera temporada, la meta es poder entregar gratuitamente el programa a los canales regionales, y para esto se requiere la participación de inversión privada.

Afirma que acudieron al modelo financiero mediante la herramienta de CoCrea, que le retornará a los aportantes el 57,8% de esos recursos. Además, en el programa tendrán visibilidad, lo que representa un gana-gana para todos los involucrados, pero especialmente para los niños, quienes han encontrado en “El frailejón Ernesto Pérez” una manera divertida de entender los ciclos de la naturaleza y la importancia de cuidarla.

Toda la información sobre el procedimiento para apoyar la iniciativa se encuentra en la página: https://frailejonernestoperez.com/