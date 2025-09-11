Falleció hombre tras recibir ataque a bala en el barrio Villa Rosita
Tenía una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar
Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Villa Rosita a las 7:40 pm del miércoles 10 de septiembre de 2025, se presentó el homicidio de Óscar Antonio Orozco Marciales de 35 años, quien recibió varias heridas por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde falleció.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El hoy occiso tiene una anotación judicial como indiciado por el delito de violencia intrafamiliar (2016).
De acuerdo a testigos, el difunto se encontraba en vía pública, cuando se le acercan dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó.
Entre tanto, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).