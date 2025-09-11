En la vía Perimetral, hombre fue asesinado por sicarios tras recibir ataque a bala

En el barrio La Esperanza, sobre la vía Perimetral, se presentó el homicidio de una persona sin identificar, quien recibió varias heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en plena vía pública, cuando se acercó un sujeto y le realizó varios disparos huyendo del lugar de los hechos a bordo de una motocicleta.

La inspección técnica a cadáver, fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).