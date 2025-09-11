En 2024 se presentaron 453 casos de niños y adolescentes indígenas víctimas de reclutamiento: Unicef

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) indicó que en la región de El Catatumbo en Colombia se suspendieron las clases en 80 escuelas en el primer semestre de 2018. Foto: Agencia Anadolu( Thot )

Según las cifras que reveló en un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 2024, cada 6 días una escuela era atacada, usada con fines militares o se veía en medio de fuego cruzado. Con base en esto, Paola Franchi, especialista de protección de niños, habló en 10 AM de Caracol Radio.

La especialista, además de ratificar esta cifra, añadió las implicaciones detrás de estos tristes números, pues además de que a los niños no se les está garantizando su derecho a la educación, también están perdiendo diferentes derechos que se deberían encontrar implícitos en una escuela, como la protección, la recreación y la salud.

En cuanto a la intervención del estado colombiano, la especialista comentó que Colombia cuenta con instituciones que se encuentran altamente comprometidas con la prevención de reclutamiento, el uso de niños para la guerra y la violencia sexual contra los mismos, como lo son la ‘CIPRUNA’ y las diferentes entidades que la componen. Quienes han establecido la necesidad de desarrollar un plan de acción que garantice la generación de mecanismos de monitoreo y seguimiento, que aporten a crear entornos protectores y seguros para los niños y adolescentes.

En conjunto a esto, la especialista de la UNICEF, confirmó que en el informe del secretario general, se estableció que en Colombia, durante 2024, se presentaron 453 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas. Representando un aumento del 63% frente a las cifras de 2023. Asegurando que tanto este grupo minoritario, como los afrodescendientes, son los grupos más afectados por esta problemática.

En este sentido, Paola comentó que desde la UNICEF se han realizado diferentes llamados a los grupos armados, aprovechando todas las oportunidades de diálogo para resaltar la importancia de que estos grupos reconozcan la mayoría de edad como requisito obligatorio para el reclutamiento, esto con el fin de que se consideren medidas que busquen a toda costa la protección infantil.

Por otro lado, en cuanto a las medidas para contrarrestar que se han implementado en otros países que han sufrido este tipo de ataques a escuelas y en contra de la niñez, la especialista de la organización comentó que una de las principales actividades, es el diálogo directo por parte de la UNICEF, quienes abordan los temas de la prevención del reclutamiento, la utilización de niños/niñas y adolescentes y la prevención de la violencia sexual contra los mismos. Siendo implementada en el país en conjunto al gobierno colombiano para llegar directamente a las comunidades, y específicamente a los niños que son los principales afectados, para que conozcan de primera mano los peligros a los que están expuestos en las zonas donde hay presencia de conflicto armado.

