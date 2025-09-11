Trump dice que retórica de “izquierda radical” contribuyó a asesinato de Charlie Kirk en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su aliado Charlie Kirk, asesinado este miércoles, como un “mártir de la verdad”, mientras atacó a la “izquierda radical” al sugerir que su retórica contribuyó a la muerte del activista conservador.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”.

El mandatario prometió llevar a cabo una ofensiva contra los responsables. “Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política”, expresó

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, dijo Trump.

Kirk, que ayudó a aumentar el apoyo a Trump entre los votantes jóvenes, fue asesinado el miércoles mientras celebraba un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

