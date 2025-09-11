El conflicto armado convierte a las escuelas rurales del Catatumbo en zonas de riesgo

Catatumbo.

La violencia en el Catatumbo ha transformado uno de los espacios más sensibles del territorio: las escuelas rurales.

Según el Consejo Noruego para Refugiados, en lo corrido de 2025 se han registrado más de 50 ataques contra la educación en Colombia, y en Norte de Santander los centros educativos han debido suspender clases ante el aumento de los enfrentamientos armados y la ocupación de sus instalaciones por actores militares.

Eliana Paola Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que estas instituciones educativas han dejado de ser territorios de paz y se han convertido en escenarios de riesgo.

“En varias veredas los combates ocurren a pocos metros de las aulas y, en algunos casos, los predios escolares han sido ocupados o rodeados durante patrullajes. Esto vulnera el derecho internacional humanitario y expone a estudiantes, docentes y personal administrativo”, señaló.

A esto se suma el riesgo de reclutamiento forzado, la presencia de minas antipersonal y el confinamiento de comunidades enteras, factores que interrumpen el ciclo educativo y afectan de manera directa la seguridad y la integridad de la población estudiantil.

“El Estado debe garantizar que las escuelas sean respetadas como bienes protegidos y recuperar su condición de espacios seguros para el aprendizaje, no como escenarios de confrontación armada”, concluyó Zafra, quien hizo un llamado a reforzar la protección de los bienes educativos y los derechos de los niños y adolescentes en la región.