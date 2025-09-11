Conozca quien es la nueva comandante de la Policía de Caldas

Manizales

La Coronel Rocío Milena Melo Puerto, fue designada como la nueva comandante de la Policía del departamento de Caldas, en medio de una reestructuración institucional que incluyó 19 relevos en mandos estratégicos de la Policía en todo el país.

Su nombramiento fue confirmado oficialmente por fuentes gubernamentales y de la propia Gobernación de Caldas donde le dieron la bienvenida a la nueva líder de la Policía.

La nueva comandante de la Policía, destacó su rol y su compromiso con los caldenses a quienes les aseguró que trabajará de manera incansable, cada día y cada noche, para seguir tejiendo un departamento seguro para todos, esto es lo que dijo la Coronel Rocío Milena Melo Puerto, en su visita a la Gobernación de Caldas donde se presentó de forma oficial al Gobernador.

Recibimiento del gobierno departamental

El gobernador, Henry Gutiérrez Ángel, le dio la bienvenida y presentó la situación actual del departamento en materia de seguridad.

“Esta es una tierra de gente bella, abrazadora y cordial. Queremos que dentro de unos añitos que usted se nos vaya, nos lleve en el corazón”, destacó el mandatario departamental.

Destacaron la importancia de continuar con la ejecución del macroplan ‘Caldas avanza más seguro’ y afianzar los resultados importantes en materia de seguridad.

Perfil de la nueva comandante de la Policía de Caldas

La Coronel Rocío Milena Melo Puerto es bogotana, tiene estudios en Derecho en la Universidad La Gran Colombia, formación policial en la Escuela de Cadetes, y cursos relacionados con pronunciación avanzada en el Centro Colombo Americano.