¡Chao al barro en Pasacaballos! Gobernador Arana entregó calle pavimentada

La alegría era evidente en el corregimiento de Pasacaballos. A las cuatro de la tarde, bajo un sol inclemente, la comunidad dejó a un lado el calor para recibir con entusiasmo al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien llegó a entregar una obra largamente esperada: la pavimentación de la calle La Ceiba.

La banda de paz de la Institución Educativa José María Córdoba, junto a niños, jóvenes y adultos, le dieron la bienvenida al mandatario en medio de música, aplausos y banderas. El acto pronto se convirtió en una verdadera fiesta cívica, con sonrisas y colorido acompañando la entrega de la Calle 14, entre las carreras 11 y 15, completamente renovada.

“Con esta obra de mejoramiento de la malla vial, elevamos la movilidad y la calidad de vida de todos ustedes. Seguimos cumpliendo el compromiso de transformar la infraestructura del departamento. Donde antes había polvo y barro, hoy circulan ambulancias, entra la Policía y los niños juegan y patinan con alegría. Esta obra no es solo cemento: es dignidad, seguridad y bienestar, y refleja el compromiso que tenemos con la transformación social de nuestros territorios”, expresó Arana.

El Gobernador incluso se animó a estrenar la vía: tomó una patineta y recorrió varios metros, desatando aplausos y risas entre los asistentes.

La voz de la comunidad

Patricia Pájaro Pereira, licenciada en Educación Física y coordinadora de la escuela de patinaje de Pasacaballos, destacó la importancia de la obra:

“Gracias, Gobernador, por esta calle pavimentada que ahora será un espacio para que las niñas practiquen patinaje. Necesitábamos un lugar seguro para que desarrollen sus habilidades”.

Tatiana Escobar Serrano agradeció al mandatario por su cercanía con el corregimiento:

“Gracias por meterle el alma y el corazón a Pasacaballos para que avance”.

Por su parte, Fany Chiquillo Moreno expresó con orgullo:

“La calle quedó hermosa. Ahora le pido que arregle la carrera 12 en La Loma, donde vivo, para verla igual a esta”.

Datos de la obra

La intervención contó con una inversión de $768 millones, incluyendo obra e interventoría, dentro del plan de modernización vial del Distrito de Cartagena.

Detalles técnicos:

• Longitud intervenida: 136 metros lineales

• Ancho promedio: 5 metros

• Espesor del pavimento: 22 cm

• Construcción de andenes: 278 metros

• Bordillos: 206 metros

El proyecto generó 11 empleos, de los cuales 8 fueron directos (5 hombres y 3 mujeres) y 3 indirectos ocupados por mujeres, fortaleciendo así la participación laboral local.