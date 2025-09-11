Cartagena lideró con 1,2 millones de TEUS movilizados en el primer semestre de 2025

La Superintendencia de Transporte reveló que entre enero y junio de 2025 las zonas portuarias colombianas movilizaron 85,4 millones de toneladas de carga, consolidando a Colombia como uno de los principales referentes logísticos de la región.

La región Caribe lideró el movimiento con 72,3 millones de toneladas (84,7%), seguida por la región Pacífico con 11,7 millones de toneladas (13,7%). Los puertos de Turbo, Santa Marta y San Andrés fueron los de mayor crecimiento porcentual en exportaciones, con incrementos del 45,9%, 29,3% y 8,1%, respectivamente.

En términos de importaciones, Turbo duplicó su volumen con un aumento del 109%, mientras que Buenaventura y Santa Marta crecieron 26% y 24,9% respectivamente. Además, 6.456 buques arribaron al país, un incremento del 14% frente al mismo periodo de 2024; Cartagena concentró el 38,9% de esos arribos.

Por su parte, las sociedades portuarias movilizaron 2,9 millones de TEUS, equivalentes a 24,8 millones de toneladas de carga. La Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. lideró con 1,2 millones de TEUS (43,5%), seguida de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena con 550 mil TEUS (19,2%).

“Estos resultados confirman que Colombia está fortaleciendo su infraestructura portuaria y avanzando hacia una mayor competitividad logística, generando empleo y dinamizando la economía. La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo,” afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Boletín Estadístico de Tráfico Portuario, con información detallada por regiones, tipos de carga y unidades de contenedores, puede consultarse en el portal oficial de la Superintendencia de Transporte: www.supertransporte.gov.co.

La entidad reitera que cuenta con canales de atención digitales, telefónicos y presenciales para resolver inquietudes de empresarios y usuarios del sector.