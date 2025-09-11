Avianca extiende tarifas especiales para viajeros afectados por situación en la vía al llano

Ante la continuidad de la situación en la vía Bogotá- Villavicencio, la aerolínea avianca ha aumentado su capacidad de operación a la capital del Meta, además se han creado tarifas reducidas para los viajeros que se trasladen desde y hacia esta ciudad, ambas medidas estarán hasta el próximo 15 de Septiembre del 2025.

La aerolínea está realizando 21 vuelos semanales a Villavicencio, a través de un acuerdo con Clic Air, lo que representa más de 1.500 asientos disponibles para este trayecto.

De igual manera, la compañía seguirá al tanto de cómo se desarrollará la situación en la vía durante los próximos días, y así brindar soluciones a los viajeros que se trasladan hacia y desde esta región.

De igual manera, la aerolínea Clic realizará 10 vuelos adicionales con el fin de conectar Villavicencio y las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y operará de la siguiente manera: