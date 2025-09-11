A prisión funcionario de Medicina Legal que cobraba entre 20 mil y 100 mil por información sobre cadáveres

Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Cúcuta, fue enviado a prisión por un juez de control de garantías tras ser descubierto en actos de corrupción.

El asistente forense fue señalado de cobrar entre 20.000 y 100.000 pesos a familiares a cambio de información sobre cadáveres.

Según la investigación, Merchán Cote exigía el pago a través de empleados de funerarias para agilizar los procedimientos médico-legales y la pronta entrega de los cuerpos.

"De acuerdo con la investigación, se evidenció que este hombre está vinculado en 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero, para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico legales para una pronta entrega de los cuerpos“, indica la investigación de la Fiscalía.

Investigadores de la Policía Nacional identificaron que los dineros eran consignados a su número de teléfono, lo que llevó a su captura.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concusión y cohecho impropio, cargos que no aceptó.