A la cárcel hombre que habría extorsionado a un adolescente para no asesinarlo en Cartagena

Cartagena

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian David Bustos Morales, presuntamente responsable del delito de extorsión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados están relacionados con exigencias económicas que vía telefónica eran realizadas a un estudiante de 17 años, en Cartagena. El pasado 31 de agosto le pidieron a la víctima pagar 300.000 pesos a cambio de no asesinarlo a él y a su familia.

Ante la ocurrencia del delito, uniformados del Gaula de la Policía Nacional adelantaron un operativo en el que capturaron, el pasado 2 de septiembre en el barrio Los Calamares de Cartagena, a Bustos Morales cuando recibía la suma pactada.

En el procedimiento se incautó el dinero y tres pulseras de oro de propiedad del adolescente. El procesado, de 18 años, negó su responsabilidad frente a los cargos en su contra.