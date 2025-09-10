Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Un herido en accidente de tránsito entre Bayunca y Cartagena

Al parecer el caso se presentó por una falla mecánica del automotor

Un herido en accidente de tránsito entre Bayunca y Cartagena

Un herido en accidente de tránsito entre Bayunca y Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar confirmó un siniestro vial con volcamiento que dejó una persona lesionada.

El hecho se presentó en la vía La Cordialidad, ruta 9006 km 08+550 metros, jurisdicción de Santa Rosa de Lima.

En el caso estuvo involucrado un bus que transitaba en sentido vial Cartagena - Barranquilla y a la altura del km 08+550 metros, conductor pierde el control del vehículo, ocasionando el volcamiento lateral.

La hipótesis que se maneja es por fallas en la dirección.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad