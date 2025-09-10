Un herido en accidente de tránsito entre Bayunca y Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar confirmó un siniestro vial con volcamiento que dejó una persona lesionada.

El hecho se presentó en la vía La Cordialidad, ruta 9006 km 08+550 metros, jurisdicción de Santa Rosa de Lima.

En el caso estuvo involucrado un bus que transitaba en sentido vial Cartagena - Barranquilla y a la altura del km 08+550 metros, conductor pierde el control del vehículo, ocasionando el volcamiento lateral.

La hipótesis que se maneja es por fallas en la dirección.