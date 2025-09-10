Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Socializan plan de contingencia de obras en nueve instituciones educativas y en el INEM con el Sudeb

En la segunda mesa de diálogo entre el Distrito y el sindicato de educadores se verificó la legalidad, la calidad y el respeto por las fechas de entrega de las intervenciones

distinto a mejorar todo esto, todo tiene que ser mejor, todo tiene que fluir hacia la mejora”, expuso el alcalde Dumek Turbay

Las soluciones variaron: algunos colegios siguieron en clases normales porque las obras no afectaban las aulas (como Jorge Artel y María Reina SAC 7); otros fueron trasladados a sedes arrendadas (Manuela Beltrán, San Juan de Damasco, Madre Laura, Caño del Oro y Tierra Bomba).

En casos como María Reina sede principal, Santa María y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se implementaron rotación de grados, horarios flexibles y reubicación de espacios.

