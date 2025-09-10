Sexto ataque a camiones de carga en Norte de Santander
Sujetos armados incineraron un vehículo en Sardinata, presuntamente, por extorsión.
Norte de Santander.
En la noche de este martes se registró un nuevo ataque contra vehículos de carga en Norte de Santander, esta vez en el municipio de Sardinata, donde hombres armados incineraron camiones en el sector conocido como La Rugosa, una zona minera de la región.
Según información preliminar, los atacantes interceptaron a los conductores y prendieron fuego a uno de los vehículos, generando alarma entre la población local. Las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas durante el hecho.
El ataque, que al parecer habría sido ejecutado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estaría relacionado con extorsiones a empresarios del sector minero.
Con este incidente, ya son seis los ataques de este tipo registrados en el departamento en los últimos días: cuatro en el área metropolitana de Cúcuta, uno en Chinácota y el más reciente en Sardinata.