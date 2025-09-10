Santa Ana y Barú se conectan al futuro con nuevas Zonas Wi-Fi

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró dos nuevas Zonas Wi-Fi gratuitas en Santa Ana y Barú, como parte de la estrategia distrital para cerrar brechas digitales y fomentar la inclusión tecnológica en las comunidades.

Durante las jornadas de inauguración, los asistentes recibieron orientación sobre el uso seguro y responsable de la red, además de conocer los beneficios que ofrece Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, que facilita trámites, resuelve consultas y acerca los servicios distritales a los ciudadanos.

*En los eventos se destacaron los siguientes aspectos:*

• Conectividad gratuita: los habitantes de Santa Ana y Barú cuentan ahora con acceso libre a internet en espacios centrales de sus comunidades.

• Uso responsable: se socializaron recomendaciones para aprovechar la red de manera segura y eficiente.

• Herramienta de Innovación digital: Se llevó a cabo la presentación de Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, que no solo facilita trámites y servicios distritales, sino que también ayuda a los ciudadanos a ubicar de manera ágil la zona Wi-Fi más cercana, reforzando así el objetivo de acercar la tecnología a más personas.

• Participación comunitaria: líderes y vecinos de ambas comunidades acompañaron las jornadas y resaltaron la importancia de estas iniciativas para el desarrollo local.

Estos nuevos puntos de conexión tienen como impacto ampliar las oportunidades de educación, emprendimiento y comunicación, además de fortalecer la participación ciudadana y el acceso a servicios digitales. Con ello se impulsa el desarrollo social y económico, construyendo una Cartagena cada vez más conectada.