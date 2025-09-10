Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Reprogramado mantenimiento en la subestación El Banco y líneas asociadas

La nueva fecha será anunciada con la debida anticipación para que los usuarios puedan estar informados y preparados

Gracias a esta reprogramación, los municipios y corregimientos inicialmente incluidos en la jornada de mantenimiento contarán con servicio de energía de manera habitual. Entre ellos se encuentran:

Magdalena: El Banco, Guamal y sus corregimientos.

Bolívar: Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur, Norosí, Morales y sus corregimientos Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Buenavista y Boca de La Honda.

Cesar: Tamalameque y Pailitas.

Afinia recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.

