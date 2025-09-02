Pizza Master 2025: “La Resistencia” regresa con Tulio Zuluaga

Del 22 al 28 de septiembre se realizará la edición 2025 del Pizza Master, el reconocido festival gastronómico liderado por Tulio Zuluaga, que este año llevará por nombre “La Resistencia”. El evento reunirá a los mejores creadores de la pizza del país, quienes mostrarán sus creaciones más llamativas e innovadoras.

En entrevista con A vivir, Tulio destacó la calidad y creatividad de los pizzeros colombianos, “Acá en Colombia hay muy buenas pizzas de todos los estilos. Empezamos a pensar qué es lo que tienen los pizzeros de aquí, y fíjate que nunca habían brillado como han empezado a hacerlo. Siempre hemos dicho que no nacimos con apellidos italianos, pero tenemos la creatividad. Los pizzeros de acá lo hacen muy bien”.

Con este evento, Tulio resalta el talento local y la capacidad de los chefs colombianos para innovar, posicionando a Pizza Master como un espacio de reconocimiento y disfrute de la gastronomía nacional.