Pacaribe finalizó primer concurso de consciencia ambiental en colegios de Cartagena

Hace tres meses, Pacaribe S.A.S E.S.P. lanzó el primer concurso denominado “La gran reciclatón con Moncho”, con el objetivo de de promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la conciencia ambiental en los niños, niñas y jóvenes de Cartagena.

En la primera versión del concurso, diez instituciones educativas de la ciudad y más de 10.000 estudiantes se sumaron al reto de recolectar material reciclado. Tras varias semanas de trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y familias se alcanzó un total de 7.548,75 kilogramos de residuos, entre botellas PET, canecas viejas, cuadernos, libros, cartón, entre otros.

“Cerramos este concurso con gran satisfacción y alegría y estamos seguros de que este fue un granito de arena para que la cultura del reciclaje se fortalezca en nuestra ciudad. Con esta iniciativa, Pacaribe reafirma su compromiso con el desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable y se consolida como un aliado en la educación para la sostenibilidad en Cartagena”, indicó Andrés Gaitán, gerente de Pacaribe.

Entre las instituciones participantes, el primer lugar fue para el Institución Educativa Camilo Torres con 2.075,7 kilos, seguido del Institución Educativa Nuestro Esfuerzo con 1.692,3 kilos recolectados y finalmente la Institución Educativa Madre Gabriela con 673,3 kilos de residuos reciclados. En las próximas semanas se entregarán los premios a las instituciones ganadoras.

Al primer puesto se le entregará un parque infantil fabricado con material reciclado; para el segundo y tercer puesto kits de entrenamiento deportivo.

Al participar en la reciclatón, las diez instituciones educativas tuvieron acceso a valiosas charlas de sensibilización sobre temas relacionados con el medio ambiente y la correcta implementación de las 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar.