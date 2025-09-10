MiLoto cayó en Cartagena otra vez: el ganador se lleva $400 millones

La suerte llega a Bolívar por tercera vez con MiLoto, en esta ocasión, el ganador es un cartagenero que jugó en modalidad automática en uno de los puntos de venta de SuperGiros del Centro Comercial Los Ejecutivos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las balotas de la suerte del MiLoto ganador, que hace parte de la familia Baloto, fueron 05, 13, 26, 31 y 34. El acumulado de $800 millones de pesos cayó entre dos afortunados, uno en Cartagena y otro en Santa Marta, quienes juntos celebran esta gran noticia.

Sobre el impacto de este premio en la organización, Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de SuperGiros Bolívar afirmó que “cada ganador reafirma la confianza en nuestros productos y fortalece la motivación de la Fuerza de Ventas, lo que inspira a todo el equipo a continuar ofreciendo un servicio cercano, transparente y confiable, con la certeza de que en SuperGiros los grandes premios son una realidad”.

Angie Urango Villalobo fue la vendedora del tiquete ganador y recibirá por esta venta exitosa un incentivo de $1.500.000 millones. Con su gestión, contribuyó a transformar la vida de uno de sus clientes.

SuperGiros y MiLoto transformando vidas en Bolívar

MiLoto ya suma tres grandes premios en Bolívar. La primera vez fue en Cartagena, en enero de 2024, con un acumulado de $170 millones; la segunda, en diciembre del mismo año, en Santa Rosa de Lima, donde el ganador recibió $400 millones.

Hoy celebramos una tercera ocasión en la que la suerte vuelve a sonreírle al departamento. Juan David Chaparro, jefe de juegos de suerte y azar (JSA), resalta la relevancia de esta noticia, señalando que “la importancia radica en que cada cliente mantenga vivo ese deseo de alcanzar lo que siempre ha soñado. A través de MiLoto en SuperGiros, les facilitamos la oportunidad de hacer realidad esas metas que quizá antes parecían inalcanzables”.

SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso en acercar a los clientes a oportunidades reales para cumplir sus sueños, invitándolos a participar desde los puntos de venta y la App SuperGiros, siempre con la confianza y transparencia que caracteriza a la comercializadora de servicios.

SuperGiros

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.