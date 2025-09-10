¿Internet gratis para colegios públicos? La nueva propuesta para instituciones en Colombia

Colombia

Para 2024, alrededor del 79% de la población contaba con acceso a internet, por ello, el representante a la Cámara por Santander, Álvaro Leonel Rueda Caballero, radicó un proyecto de ley que busca que todas las instituciones educativas públicas del país cuenten con internet gratuito y de calidad, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales y apartadas.

La iniciativa establece que las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a suministrar el servicio de manera permanente, sin costo para los colegios públicos.

La propuesta pretende cerrar la brecha digital en la educación, garantizar igualdad de oportunidades y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que reconocen el acceso a internet como un derecho fundamental y una herramienta clave para la calidad educativa.

Además, el proyecto también contempla que los recursos destinados sean deducibles del impuesto de renta para las empresas de telecomunicaciones y que su uso sea exclusivo para la conectividad escolar.

¿Cómo sería la financiación?