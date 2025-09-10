¿Internet gratis para colegios públicos? La nueva propuesta para instituciones en Colombia
El proyecto de ley busca cerrar la brecha digital en la educación, mediante el acceso gratuito a internet en colegios públicos y con financiación proveniente de aportes de planes de telefonía móvil
Colombia
Para 2024, alrededor del 79% de la población contaba con acceso a internet, por ello, el representante a la Cámara por Santander, Álvaro Leonel Rueda Caballero, radicó un proyecto de ley que busca que todas las instituciones educativas públicas del país cuenten con internet gratuito y de calidad, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales y apartadas.
La iniciativa establece que las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a suministrar el servicio de manera permanente, sin costo para los colegios públicos.
La propuesta pretende cerrar la brecha digital en la educación, garantizar igualdad de oportunidades y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que reconocen el acceso a internet como un derecho fundamental y una herramienta clave para la calidad educativa.
Además, el proyecto también contempla que los recursos destinados sean deducibles del impuesto de renta para las empresas de telecomunicaciones y que su uso sea exclusivo para la conectividad escolar.
¿Cómo sería la financiación?
|Valor de plan pospago
|Porcentaje con destino a financiación
|Planes menores a $30.000
|2%
|Planes entre $ 30.000-$50.000
|4%
|Planes entre $ 50.000- $ 100.000
|8%
|Planes mayores a $100.000
|10%