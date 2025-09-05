No hay derecho, en Buenavista Quindío perro fue asesinado con arma de fuego, hay un capturado

Armenia

La Policía Quindío en el municipio de Buenavista, capturó un hombre por maltrato animal, en aplicación a los nuevos parámetros de la Ley Ángel.

La acción policial fue atendida por personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío, quienes fueron informados que en la vereda Palo Negro, se registra un hecho de agresión animal, con arma de fuego.

De manera inmediata, los uniformados se dirigen a verificar la situación y al llegar al sitio, observan en el suelo un canino de aproximadamente 3 meses de edad sin vida.

El Mayor Jhony Gutiérrez, Jefe Seccional de Carabineros Quindío indicó “Según información recolectada, se pudo constatar que un ciudadano de 54 años de edad, al parecer le ocasionó la lesión a este canino, provocando la muerte instantánea del mismo”

Motivo por el cual, trasladan el perro al hospital veterinario Alexander Von Humboldt del municipio de Armenia para su respectiva Necropsia.

Asimismo, se realiza la captura de este ciudadano, quien es dejado a disposición de la Fiscalía General del Nación, para continuar con el proceso de judicialización.