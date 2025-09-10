Gobernación de Bolívar entregó nueva calle principal del 20 de Julio en el suroccidente de Cartagena

“Me dijeron que esta calle la prometían todos los políticos y nunca la pavimentaban. Hoy la entregamos sin promesas ni demoras”.

Con esa declaración el gobernador Yamil Arana entregó los 410 metros de la vía principal del barrio 20 de Julio, en el sector de Indupollo.

La obra corresponde a la pavimentación de la Diagonal 28 entre calle 7C y carreras D/E, con una longitud de 467 metros lineales, un ancho promedio de 7 metros, espesor de 22 centímetros, construcción de 898 metros cuadrados de andenes y 898 metros lineales de bordillos.

Esta obra hace parte de la llamada la Ruta del Encuentro, que unirá a los barrios El Campestre, Veinte de Julio, Henequén, Arroz Barato y Policarpa, donde la Alcaldía de Cartagena también realiza una intervención.

La obra generó 13 empleos directos e indirectos entre hombres y mujeres de la comunidad.

Durante la inauguración, el gobernador Yamil Arana compartió la alegría con niños, jóvenes y adultos mayores del sector, quienes celebraron la entrega de una vía que durante años fue un anhelo comunitario.

“Estas calles pavimentadas son sinónimo de dignidad, desarrollo y progreso. Seguiremos trabajando para que más barrios de Cartagena y Bolívar sientan que la Gobernación está presente en sus territorios. Ya dejó de ser la calle de la promesa para ser una realidad. Se los prometimos y hoy lo estamos cumpliendo”, expresó el mandatario.

Tomás Berrío Álvarez, de 11 años, uno de los niños que desde bien temprano sacó su bicicleta para “estrenar” la calle dijo que antes no se atrevía a andar en su ‘caballito de acero’. “Ahora sí puedo andar bien chévere por aquí por esta calle, antes me daba miedo porque me podía caer y ahora manejo seguro”, sostuvo.

Para María del Socorro Osorio Parra, 75 años esto ha cambiado mucho. “Usted ni se imagina el barrial que teníamos que caminar por aquí. A nosotros los de la tercera edad nos quedaba bien difícil y ahora estamos agradecidos con el señor Gobernador porque nos cambió la vida con este.pavimento”.

Esta es la segunda entrega de calles pavimentadas en Cartagena en menos de un mes. El pasado 26 de agosto, la Gobernación entregó la pavimentación de 430 metros lineales en la calle 10 del barrio Fredonia, consolidando así una apuesta sostenida por el mejoramiento urbano en la capital del departamento.