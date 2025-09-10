Fiscalía vincula a generales (r) José L. Gallego y Fabio Campos a investigación por violencia contra Jineth Bedoya

La Fiscalía vinculó a la investigación por los hechos violentos contra la periodista Jineth Bedoya Lima al exdirector de la Dijin de la Policía, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; al exdirector del Inpec, general en retiro Fabio Campos Silva y los exfuncionarios Luis Bernardo Maldonado Bernate y Jaime Gallo Zuleta; al exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y al exintegrante del Frente Capital de las AUC, Evangelista Basto Bernal.

“Esto ocurrió con la posible mirada complaciente de integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado”: Fiscalía

Para el ente acusador los agentes del Estado, en ejercicio de sus cargos, “habrían omitido sus funciones, permitido el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá de armas de fuego y elementos prohibidos por el Reglamento Penitenciario, y facilitado el actuar delictivo de paramilitares privados de la libertad. Los hechos denunciados dan cuenta de que Bedoya Lima fue víctima seguimientos, previamente planificados en distintas reuniones entre internos de La Modelo, y de fragmentos de violencia sistemática, sexismo y hostigamiento, de cara a su ejercicio periodístico y por su condición de mujer”.

Por los hechos registrados en mayo del 2000, los cinco exfuncionarios y Basto Bernal serán vinculados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.

Este proceso avanza de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000, sin perjuicio de la competencia de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP).