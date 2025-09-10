Fiscalía imputó al almirante (r) Guillermo Barrera por presunto montaje judicial

La tarde este miércoles 10 de septiembre, la Fiscalía imputó cargos al Almirante (r) Guillermo Enrique Barrera, por su presunta participación en un montaje judicial contra el también almirante retirado Gabriel Ernesto Arango Bacci.

El excomandante de la fuerza naval colombiana en el 2007, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue imputado por falseada ideológica en documento público y fraude procesal en una audiencia que se desarrolló ante el Tribunal Superior de Bogotá.

A través de su defensa, el abogado Jaime Lombaba, no aceptó los cargos.

Según la investigación, Barrera, habría utilizado su posición para manipular pruebas y testimonios que llevaron a la detención injusta de Arango Bacci, quien fue acusado falsamente de vínculos con el tráfico de cocaína en Cartagena. Luego, el proceso contra Arango Bacci se desestimó al descubrirse las pruebas falsas.

“Al momento de la comisión de la conducta, contaba el señor almirante Barrera con la capacidad de comprender y de comprender sus actos, la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. Además, tenía la competencia, el conocimiento para poder dar una respuesta ajustada a derecho a la Fiscalía. Sin embargo, optó por hacerlo en sentido contrario”, detalló la fiscal.