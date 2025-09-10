Estos son los mejores memes tras la goleada de la Selección Colombia a Venezuela en Maturín
La tricolor venció a la vinotinto, en el último duelo de las eliminatorias sudamericanas, el martes 9 de septiembre 2025.
Aunque la selección Colombia ya tenía asegurado su cupo en el Mundial, los aficionados de la tricolor no dudaron en comentar con humor el cierre de estas eliminatorias por redes sociales.
Desde comparaciones entre la solidez ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo, la actuación de Luis Suárez durante el partido y la alegría de los colombianos por volver al mundial fueron los memes que inundaron el internet.
Estos son los mejores memes que dejó este duelo
Las publicaciones no tardaron en vilarizarse, tanto las que destacaban la efectividad de los atacantes colombianos como los montajes que mezclan el fútbol con referencias de la cultura pop, series o películas.
Además, en medio de la tensión del partido, pues la tricolor inició perdiendo al minuto 3, los memes se convirtieron en un desahogo colectivo y en una forma alegre de celebrar el cambio en el marcador que le dio la victoria de la Selección.