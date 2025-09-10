Estos son los mejores memes tras la goleada de la Selección Colombia a Venezuela en Maturín

Aunque la selección Colombia ya tenía asegurado su cupo en el Mundial, los aficionados de la tricolor no dudaron en comentar con humor el cierre de estas eliminatorias por redes sociales.

Desde comparaciones entre la solidez ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo, la actuación de Luis Suárez durante el partido y la alegría de los colombianos por volver al mundial fueron los memes que inundaron el internet.

Estos son los mejores memes que dejó este duelo

Las publicaciones no tardaron en vilarizarse, tanto las que destacaban la efectividad de los atacantes colombianos como los montajes que mezclan el fútbol con referencias de la cultura pop, series o películas.

Además, en medio de la tensión del partido, pues la tricolor inició perdiendo al minuto 3, los memes se convirtieron en un desahogo colectivo y en una forma alegre de celebrar el cambio en el marcador que le dio la victoria de la Selección.

Excelente partido el que se jugó la selección Colombia hoy, el Luis Suárez me dejó así: pic.twitter.com/ukL7P8R0mY — ♘ (@darkeiddd) September 10, 2025

colombia desde que dayro moreno piso la convocaría de la selección con una botella de aguardiente y nos quitó la sal de karol g en la copa américa pic.twitter.com/QXEXGmqf7q — Paul Rincon (@PhaulRincon10) September 10, 2025

la selección colombia con luis suárez de 9 pic.twitter.com/iZdSWa9qZc — Paul Rincon (@PhaulRincon10) September 10, 2025

VIVA MI SELECCIÓN COLOMBIA JUEPUTAAAAAAAAAAAA https://t.co/k5AtIlW5TM — Paul Rincon (@PhaulRincon10) September 10, 2025

Las pesadillas de los venezolanos pic.twitter.com/oN8J9vdMjk — mel (@pddc_) September 10, 2025

Clasificados y con Partidazo.

No fue 1, ni fueron 2, FUEROOONNN 6 🇨🇴✨🔥

ESTA ES COLOMBIA, LA SELECCIÓN 🔥🇨🇴🇨🇴🔥#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/pZFgwlZQzR — FERNNY 🇨🇴 (@SoloChismexd0) September 10, 2025

En el partido más importante de la historia de la selección venezolana, Colombia le metió 6pic.twitter.com/WlMUonSHjA — La Lucasneta 🦆 (@Juanhdez_1954) September 10, 2025

Ya piten eso que la selección Colombia ya ganó

pic.twitter.com/Grf7y10n84 — 𝐉𝐢𝐬 𝜗𝜚 (@Jisluvsbp_) September 10, 2025

Con que así se siente disfrutar un partido de la Selección Colombia sin angustia, sin desespero y sin estar con tic en el ojo. pic.twitter.com/keTWxeocNz — Sebastian 🐉 (@JuanMozoDL) September 10, 2025

Venezolanos viendo que la selección Colombia los están sacando del mundial pic.twitter.com/c5mofPhgb6 — Primates UIO (@PrimatesUIO) September 10, 2025

Suárez se cansó de la selección uruguaya y se fue a golear a colombia pic.twitter.com/q8DVQ0TfLj — Avru (sufriendo por mercedes version) (@april31415) September 10, 2025

El partido que se está haciendo la selección Colombia en verdad es magia, esto es cine, esto es fútbol champagne 🚬🚬🚬🚬 pic.twitter.com/v9zJpkkYex — Paula. 🇨🇴 (@empanadaftaji) September 10, 2025

La selección de Colombia vengandose por los comentarios que hicieron sobre Beele https://t.co/iaNDO3on6Y — Valentin N. (@ValentiNava_10) September 10, 2025

Por fin la seleccion colombia Convoca a Dayro Moreno.. mientras Luis Javier Suarez y Jhon Cordoba en la fecha eliminatoria. @YeimisAriel @ElGolGarracol @futbolsinlimi @OutofcontextFPC pic.twitter.com/8TsMjfn4bo — La Giordaneta Mega desinflada (@GORDOGOURMET2) September 10, 2025

los amo selección colombia, ya no eres una perra palmer 😍 pic.twitter.com/95IifbxJE3 — juli | saw skz 😜 (@muuuuakkju) September 10, 2025

LA SELECCION COLOMBIA ESTA ELIMINANDO A VENEZUELA EN SU PROPIA CASA pic.twitter.com/wawgXybIpL — vantae; (@dprvante) September 10, 2025

Venezuela tiene la opción de ir al mundial



La selección Colombia hoy: pic.twitter.com/Qactar1IqH — Marwin (@Marwin_grc) September 10, 2025

LA SELECCIÓN COLOMBIA GOLEANDO 6-3???? A VENEZUELA? ESTO ES UN SUEÑOOOO, DIOS ES COLOMBIANO LA AREPA ES COLOMBIANA, COLOMBIA TU PAPÁ pic.twitter.com/I30gXl2sLv — Paula. 🇨🇴 (@empanadaftaji) September 10, 2025

La selección Colombia dejándose clavar el 3 a 5 para que después aparezca el impedido de Córdoba y les clave el sexto pic.twitter.com/eYmpUhcxAs — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) September 10, 2025

PASAMOS ESTAS ELIMINATORIAS DE TERCEROS, EL MUNDIAL SE LO GANA LA SELECCION COLOMBIA NO HAY MÁS pic.twitter.com/lzOIsjOhUw — vantae; (@dprvante) September 10, 2025

Los colombianos viendo que al final tienen un 9 digno para la selección Colombia después de mucho tiempo (Falcao) pic.twitter.com/FKVo8ot8Qc — The Mr. Wolf (@thejosewolf) September 10, 2025

John Córdoba viendo que Luis Suárez hizo poker con la selección Colombia: pic.twitter.com/nEesZluu2D — Thanatos François Rabelais (@Thanatos_g90) September 10, 2025