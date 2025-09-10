Estos 5 animales tienen la lengua azul, ¿por qué la tienen de este color? / Gigi Croitoru / 500px

En el mundo animal, hay diferentes características que causan curiosidad, ya sea por aspectos o colores diferentes. Uno de estos casos, son los animales que tienen la lengua oscura, ya sea en diferentes tonalidades de azul o morada.

La curiosidad que causa esto, se debe a que la lengua en la gran mayoría de animales, al igual que en los seres humanos, es una zona muy vascularizada, es decir, que tiene muchos vasos sanguíneos que, además de mantener la lengua oxigenada, le otorgan el característico tono rosado.

Sin embargo, a pesar de que hay animales que cuentan con esta variación genética, la lengua azul podría ser una señal de una enfermedad que afecta usualmente a ganados donde se encuentran vacas y ovejas. Pues al ser picados por ‘jejenes’ pueden tener faltas de oxigenación en diferentes zonas, una de ellas, la lengua.

Le podría interesar: ¿Por qué abrazar a los perros es un beneficio emocional? Esto dicen expertos de la salud

¿Qué animales tienen la lengua azul?

La lengua azul en diferentes animales responde usualmente a adaptaciones genéticas que han obtenido durante el tiempo, para obtener ventajas en los medios donde conviven. Por tal razón, esta característica no solo es llamativa, pues también le sirve a diferentes animales, ya sea para protegerse, para camuflarse, o para diferenciarse de otras especies. Encuentre aquí 5 animales que tienen esta curiosa característica:

Perro Chow Chow

Uno de los datos más curioso que tienen los perros de esta raza, es su característica lengua de color azul, la cual, es de este tono debido a una razón genética, pues en sus células se encuentran una mayor cantidad de pigmentos que le proporcionan dicho color.

Además, estás células que se encuentran en otras razas, pero no en la misma cantidad, son la razón de que estos perros sean los únicos que además de su lengua, cuentan con labios, encías y paladar de un color entre azul y negro.

Anadolu Ampliar

Oso polar

Uno de los animales más curiosos en el mundo animal es el oso polar, de hecho, este mamífero conocido por su pelaje blanco, es de piel negra, lo que le ayuda a absorber la mayor cantidad de luz y calor solar para sobrevivir en su frío hábitat.

Esto se relaciona con el color de su lengua, que puede ser rosada con manchas azules o totalmente negra, siendo un resultado de su evolución genética para proteger tanto su piel como su lengua de los rayos UV que se reflejan en la nieve hacia su cuerpo.

picture alliance Ampliar

Jirafa

Las jirafas son uno de los animales que han desarrollado esta característica como resultado de la selección natural, pues el color de su lengua se ha tornado de colores azules, morados y negros gracias a la melanina que pigmenta esta zona de su cuerpo para protegerlos de los rayos del sol.

Esto se debe a que las jirafas, por ser animales herbívoros, exponen su lengua por varias horas del día mientras buscan alimento, por lo que anteriormente, la sobreexposición solar les causaba daños graves en los tejidos de su boca.

Ben Birchall - PA Images Ampliar

Le podría interesar: Estas son las razas de perros con mayor riesgo a desarrollar epilepsia, según estudio

Lagarto de lengua azul (Tiliqua Scincoides)

Estos lagartos usualmente se encuentran en la zona de Oceanía y Asía, en países como Australia o Indonesia. Estos animales son el ejemplo de como usar la lengua para protegerse, pues, gracias a este tono, el cual es un azul vivido y brillante, suelen exponerla al sentirse amenazados principalmente por zorros y aves.

Este animal tiene la posibilidad de que entre más amenazado se siente, más pueden extender su lengua, que al ser de un color cercano al ultravioleta, es mucho más visible para los depredadores, que ven esto como una señal de peligro.

Auscape Ampliar

Okapi

Los okapis son animales parientes de las jirafas, sin embargo, a pesar de su gran similitud, cuentan con cuellos cortos y un color más oscuro. Una característica que, si comparten, es el color azul de su lengua, la cual puede medir hasta 30 centímetros y la usan para arrancar hojas de los árboles, por lo cual, es de gran importancia para ellos la tonalidad de su lengua que los protege contra el sol.

picture alliance Ampliar

Otras noticias: ¿Sirve hablarle a su perro como si fuera un bebé?: estudio revela qué efectos tiene